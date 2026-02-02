Omicidio Martina Carbonaro caduta aggravante della crudeltà per ex fidanzato Alessio Tucci resta quella della minorata difesa

Questa mattina si è svolto l’udienza sul caso dell’omicidio di Martina Carbonaro. La Procura ha confermato che l’omicidio non sarebbe stato commesso con modalità particolarmente cruente, ma resta valida l’aggravante di aver approfittato della situazione di indifesa della vittima. L’ex fidanzato, Alessio Tucci, continua a essere accusato di aver approfittato di circostanze di luogo per commettere il delitto. La vicenda resta al centro dell’attenzione, ancora senza una sentenza definitiva.

Secondo la Procura, l'omicidio non sarebbe stato commesso con modalità riconducibili alla crudeltà. Resta invece centrale l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di luogo tali da rendere la vittima indifesa. Rientrano nelle circostanze aggravanti comuni, in quanto facilitano l'azione crim.

