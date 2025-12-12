Furto nel garage dei genitori di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dall' ex

Un furto nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex Alessio Tucci in un casolare di Afragola, ha recentemente scosso la comunità. L'episodio riaccende l'attenzione sulla tragica vicenda che ha coinvolto la giovane, portando alla luce questioni di sicurezza e violenza che ancora gravano sulla zona.

