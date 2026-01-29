L’ultima scommessa di Zuckerberg | il feed social creato dall’IA

Mark Zuckerberg ha annunciato una svolta nelle piattaforme Meta. L’imprenditore punta ora tutto sull’intelligenza artificiale, lasciando da parte il metaverso. In una conferenza, ha spiegato che il nuovo focus sarà sui contenuti creati dall’IA, con l’obiettivo di rendere il feed social più interattivo e personalizzato. La mossa rappresenta un cambio di rotta deciso, che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti navigano sui social di Meta.

(Adnkronos) – Mark Zuckerberg ha delineato una nuova traiettoria per le piattaforme di Meta, spostando l'attenzione dal concetto di metaverso verso un ecosistema dominato dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Durante l'ultima riunione con gli investitori, il fondatore del gruppo ha descritto l'IA come il prossimo grande formato mediatico, destinato a superare l'evoluzione storica che ha portato il settore dal testo ai video. L'obiettivo dichiarato è trasformare le applicazioni attuali, percepite oggi come semplici contenitori di raccomandazioni, in spazi capaci di generare autonomamente materiale personalizzato in grado di comprendere e anticipare i gusti dei singoli utenti.

