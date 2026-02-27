cosa ci faceva mark zuckerberg seduto in prima fila alla sfilata di prada

In una settimana della moda, la presenza di figure note in prima fila è piuttosto comune. Questa volta, tra gli osservatori più attenti, c'era anche chi solitamente si dedica ad altri ambiti, attirando l’attenzione di chi segue da vicino gli eventi di settore. La presenza di queste persone si inserisce nel quadro di un appuntamento che ogni anno richiama molti occhi puntati.

In qualsiasi settimana della moda, è normale aspettarsi ospiti molto chiacchierati in prima fila alle sfilate. Nelle ultime stagioni, al consueto pubblico composto da personalità del mondo dell’intrattenimento (idoli del K-pop, star del web e attori che hanno stretto accordi come “amici della maison”) si è aggiunta sempre più spesso l’élite della tecnologia. Il mese scorso, l’amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, e sua moglie, Lauren Sánchez Bezos, hanno assistito al debutto nell’alta moda di Jonathan Anderson per Dior. Poi oggi, seduti in prima fila accanto alla passerella ricoperta di moquette bianca alla sfilata donna AutunnoInverno 2026 di Prada a Milano, c’erano l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, e sua moglie, Priscilla Chan. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

