Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore

Jannik Sinner, protagonista di un anno straordinario, conquista un traguardo unico entrando nell’Enciclopedia Treccani. Dopo aver ricevuto il riconoscimento ATP come tennista preferito dai tifosi e aver trionfato come Campione del Mondo ITF, il talento altoatesino si conferma una figura di rilievo anche nel mondo della cultura e del sapere. Un riconoscimento che consacra la sua straordinaria carriera e il suo impatto globale.

Nel libro dell'anno Treccani 2025 sono stati inseriti alcuni neologismi, a ll'interno della sezione "Le parole dell'anno".

