Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore

Jannik Sinner, protagonista di un anno straordinario, conquista un traguardo unico entrando nell’Enciclopedia Treccani. Dopo aver ricevuto il riconoscimento ATP come tennista preferito dai tifosi e aver trionfato come Campione del Mondo ITF, il talento altoatesino si conferma una figura di rilievo anche nel mondo della cultura e del sapere. Un riconoscimento che consacra la sua straordinaria carriera e il suo impatto globale.

Finale di anno solare davvero ricco di soddisfazione per Jannik Sinner: dopo aver ricevuto il riconoscimento ATP come tennista preferito dai tifosi ed essere stato incoronato Campione del Mondo dall’ITF (la Federazione Internazionale di tennis lo ha preferito a Carlos Alcaraz, nonostante lo spagnolo sia prima nel ranking ATP e dunque numero 1 del mondo per l’Associazione dei Tennisti Professionisti), oggi il fuoriclasse altoatesino è entrato nell’Enciclopedia Treccani, uno dei punti di riferimento del sapere e della cultura. Nel libro dell’anno Treccani 2025 sono stati inseriti alcuni neologismi, a ll’interno della sezione “Le parole dell’anno”. 🔗 Leggi su Oasport.it

