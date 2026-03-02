Maremma e Ciliegiolo Silio 2023 in vetta assegnata la Corona d’Oro

MANCIANO Un riconoscimento che profuma di Maremma e di vitigni identitari. Il Ciliegiolo Silio 2023 della Tenuta Montauto ha ottenuto la " Corona d'Oro " dalla guida ViniBuoni d'Italia, tra i più autorevoli riferimenti nazionali per i vini prodotti da varietà autoctone. Un premio che certifica l'eccellenza enologica di un'etichetta capace di interpretare con finezza e coerenza il volto più autentico della Maremma Toscana. La Corona d'Oro viene assegnata ai vini che, nelle degustazioni finali, si distinguono per tipicità e qualità assoluta. Il Silio 2023 ha convinto la commissione per equilibrio ed eleganza, imponendosi come una delle espressioni più riuscite di un vitigno – il Ciliegiolo – che negli ultimi anni sta vivendo una meritata riscoperta.