Andrea Pucci ancora nella bufera | nel 2023 lo scontro sull’Ambrogino d’oro

Andrea Pucci torna a far parlare di sé. Dopo aver rinunciato a partecipare a Sanremo, il comico milanese si trova di nuovo al centro delle polemiche. Nel 2023, aveva suscitato discussioni per la sua candidatura all’Ambrogino d’oro, e ora la vicenda riemerge come un’ombra sulla sua immagine pubblica.

Milano, 8 febbraio 2026 – Ancora lui, Andrea Pucci. Il comico milanese politicamente scorretto, ora nella bufera per la rinuncia alla partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2023 era stato al centro delle polemiche per la sua candidatura all’Ambrogino d’oro. Le sue battute social sulla segretaria del Pd Elly Schlein avevano provocato le proteste dei democratici milanesi, che chiedevano di non premiarlo con la Civica Benemerenza. Il sindaco Giuseppe Sala aveva detto chiaro e tondo che Pucci non meritava il premio, si era scagliato contro le “scelte clientelari” operate dai consiglieri comunali – a candidare il comico considerato di destra (e pure con un passato da ultrà interista ) – era stata la leghista Silvia Sardone – ma alla fine non aveva posto il veto all’Ambrogino per Pucci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

