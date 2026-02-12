La Venere resta in vetta Un punto d’oro a Cremona

La partita tra Bissolati Cremona e Venere Azzurra si è conclusa con un pareggio 10-10, lasciando entrambe le squadre in testa alla classifica. Un risultato che permette alla Venere di mantenere il primo posto, continuando la serie positiva iniziata all’inizio del campionato di serie C. La sfida è stata combattuta fino all’ultimo minuto, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prevalere sull’altra.

Pareggio e testa della classifica per entrambe le squadre a pari merito. La sfida al vertice fra Bissolati Cremona e Venere Azzurra termina 10-10 e permette al team di Carlo Foti di proseguire la striscia positiva con cui ha iniziato il campionato di serie C. "Siamo partiti bene, ben concentrati. È stata una partita combattuta punto a punto, noi abbiamo concesso alcuni errori in fase difensiva e ci hanno punito, ma sono contento per tutto quello che riusciamo a fare in settimana e a realizzare durante le gare. Adesso testa alla quinta trasferta consecutiva, a Reggio Emilia, un altro match importante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

