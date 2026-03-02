Dal 3 all’8 marzo, nello spazio Diamante a Roma, si terrà lo spettacolo teatrale “Marcinelle, storie di minatori”. La rappresentazione si svolgerà nella sala black di via Prenestina 230B e ripercorrerà i fatti legati alla tragedia di Marcinelle, portando in scena storie di minatori italiani coinvolti in quell’incidente. L’evento mira a ricordare un momento importante della storia mineraria italiana.

Il 1956 resta una ferita aperta nella memoria collettiva dell'Italia contemporanea, un anno che ha segnato profondamente il destino di centinaia di famiglie e ha ridisegnato il rapporto tra il nostro Paese e l'Europa. In quel tragico 8 agosto, nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, un incendio divampò nelle viscere della terra, trasformando un luogo di lavoro in una trappola mortale. A settant'anni da quell'evento che costò la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani, lo Spazio Diamante di Roma ospita lo spettacolo Marcinelle, storie di minatori.

© Ezrome.it - Marcinelle: l’omaggio teatrale a una tragedia italiana

