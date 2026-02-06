Montesilvano ricorda la tragedia di Marcinelle con l' evento Cuori nel pozzo

Questa mattina a Montesilvano si è tenuto un incontro per ricordare la tragedia di Marcinelle. Nell’aula magna dell’Istituto Alessandrini, studenti e cittadini si sono riuniti per condividere ricordi e riflettere su una delle pagine più dure della storia del lavoro. L’evento, intitolato

Si è tenuto nell'aula magna dell'Istituto Alessandrini di Montesilvano l'incontro riguardante la memoria della tragedia di Marcinelle “Europa, identità, memorie: cuori nel pozzo”.?L’iniziativa, organizzata dall’università popolare della Terza Età in collaborazione con la Federazione pensionati.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Montesilvano Tragedia Marcinelle Nel 15esimo anniversario dalla scomparsa Montesilvano ricorda Filomena Delli Castelli Barcellona Pozzo di Gotto ricorda Beppe Alfano, memoria e impegno civile contro mafia e corruzione Domani a Barcellona Pozzo di Gotto si terranno due iniziative per ricordare Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Montesilvano Tragedia Marcinelle Argomenti discussi: Cuori nel Pozzo: Montesilvano ricorda la tragedia di Marcinelle a 80 anni dall’accordo uomo-carbone; VIDEO | Pescara ricorda le vittime della Shoah, il messaggio di Lisa Palmieri Billig: Viviamo tempi pericolosi; TRAGEDIA SUICIDA IN RSA NEL PESCARESE, ANZIANO SI LANCIA DAL DECIMO PIANO. Montesilvano ricorda la tragedia di Marcinelle con l'evento Cuori nel pozzoL’aula magna dell’Istituto Emilio Alessandrini di Montesilvano ha ospitato l’incontro-dibattito Europa, identità, memorie: Cuori nel Pozzo ... ilpescara.it Roseto ricorda Alberto Andrietti con una nuova Pietra d’Inciampo ROSETO DEGLI ABRUZZI - Roseto degli Abruzzi ha celebrato una mattinata di intensa partecipazione civile e memoria condivisa con lo svelamento dell... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.