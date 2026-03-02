Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, è scomparso all’età di 88 anni. Nato a San Giuliano Milanese, ha trascorso una lunga parte della sua carriera come giocatore con la maglia della Fiorentina, prima di dedicarsi alla panchina. La sua figura rappresenta un’epoca del calcio italiano, caratterizzata da uno stile e da valori ormai meno presenti nel panorama odierno.

Un signore d’ altri tempi, la figurina nitida di un calcio che fu. Se ne è andato a 88 anni Rino Marchesi (nella foto), lombardo di nascita (San Giuliano Milanese) e fiorentino di adozione per i lunghi trascorsi da giocatore con la maglia viola. L’aspetto elegante era il suo tratto distintivo, prima da calciatore e poi come tecnico con panchine importanti come Napoli, Inter e Juventus nel suo carnet. Schivo, serio e compassato, Rino detiene due curiosi primati: uno da calciatore e uno da allenatore. Nel 1969 fu il primo giocatore di movimento a sostituire un compagno nella Lazio: entrò al posto di Governato, inaugurando l’era delle sostituzioni che fino ad allora non erano previste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marchesi, il signore della panchina

Leggi anche: Addio Marchesi, signore della panchina che per primo allenò Maradona

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Ecco Chi Vogliono Distruggere I Marchesi!Ettore e Greta Marchesi: la vendetta segreta contro Umberto Guarnieri Nel cuore del Paradiso delle Signore, due fratelli misteriosi nascondono un...

Aggiornamenti e notizie su Marchesi.

Temi più discussi: Addio a Rino Marchesi, signore del calcio tra Maradona e Platini; Addio Marchesi, signore della panchina che per primo allenò Maradona; Rino Marchesi è morto, fu il signore del calcio che allenò Maradona e Platini; Rino Marchesi, addio a un signore silenzioso del calcio italiano.

Marchesi, il signore della panchinaIl primo tecnico di Maradona in Italia morto a 88 anni. Giocò in Viola, allenò anche i bianconeri, Inter e Como ... sport.quotidiano.net

Gazzetta dello Sport: Addio a Rino Marchesi, il signore del calcio che allenò Maradona e PlatiniSi è spento a 88 anni Rino Marchesi. A raccontarne la figura è Germano Bovolenta sulla Gazzetta dello Sport, che ricorda un uomo elegante, colto e ironico, capace di attraversare da protagonista ... napolipiu.com

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: è stato l'allenatore delle prime due salvezze in serie A dell'Avellino Guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook

Oggi ci lascia Rino Marchesi, un grande protagonista del calcio italiano. Per me era l’uomo che portava l’Inter in ritiro a Castel del Piano. Io ero lì, a guardare allenamenti e partite, con gli occhi pieni di sogni. Grazie Mister, per quei ricordi che non se ne andran x.com