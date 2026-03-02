Rino Marchesi, noto come il primo allenatore di Maradona, si è spento. La sua carriera nel calcio italiano include periodi importanti come tecnico di diverse squadre di club. Marchesi era riconosciuto per il suo ruolo nel panorama calcistico e per aver guidato diverse squadre in serie professionistiche. La sua scomparsa segna la fine di un percorso lungo nel mondo del calcio italiano.

Non urlava mai, mormorava cose giuste. Platini, suo giocatore: "Una persona gentile che rispettava tutti" Nel teatro sguaiato degli allenatori saltimbanchi, se ne è andato, silenziosamente dimenticato, Rino Marchesi. «Era una brava persona, un uomo gentile che rispettava tutti, lo ricordo con profonda commozione», così ha detto Michel Platini che giocò alle sue dipendenze con la Juventus. Rino ha chiuso a ottantotto anni e ha potuto vivere bene la sua carriera nel calcio, senza riflettori abbaglianti ma con la normalità delle persone leali. Non si fece mancare nulla, prima di Michel seppe allenare Maradona al debutto nel nostro campionato.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio Marchesi, signore della panchina che per primo allenò Maradona

Calcio, Morto Rino Marchesi: allenò per primo MaradonaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche PlatiniLutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano...

Una raccolta di contenuti su Addio Marchesi.

Temi più discussi: Addio a Rino Marchesi, signore del calcio tra Maradona e Platini; Rino Marchesi, addio a un signore silenzioso del calcio italiano; Addio Marchesi, signore della panchina che per primo allenò Maradona; Il primo allenatore in Italia di Maradona, l'ultimo di Platini: addio a Rino Marchesi, il signore della panchina.

Addio Marchesi, signore della panchina che per primo allenò MaradonaNel teatro sguaiato degli allenatori saltimbanchi, se ne è andato, silenziosamente dimenticato, Rino Marchesi. «Era una brava persona, un uomo gentile che rispettava tutti, lo ricordo con profonda com ... ilgiornale.it

Addio a Rino Marchesi, l’allenatore di Maradona e PlatiniIl calcio piange l'addio a Rino Marchesi l'allenatore di Maradona e Platini, un signore della panchina azzurra. stylo24.it

Addio a Rino Marchesi, tecnico elegante tra sogno scudetto e l’era Maradona Il calcio italiano saluta Rino Marchesi, scomparso a 88 anni. Nato a San Giuliano Milanese, Marchesi aveva conosciuto il grande calcio prima da giocatore, indossando le maglie di - facebook.com facebook

#Calcio #NapoliCalcio #Sport LUTTO PER LA SCOMPARSA DI UN SIGNORE DEL CALCIO. ADDIO A MARCHESI, PRIMO ALLENATORE DEL NAPOLI DI MARADONA x.com