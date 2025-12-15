Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Ecco Chi Vogliono Distruggere I Marchesi!

Nel cuore de Il Paradiso delle Signore, i Marchesi si trovano al centro di un intricato intreccio di vendette e segreti. Ettore e Greta Marchesi stanno tramando una vendetta segreta contro Umberto Guarnieri, minacciando la stabilità della famiglia e delle vicende che si svolgono nel grande magazzino. Un passato nascosto sta per tornare a galla, sconvolgendo le loro vite.

Ettore e Greta Marchesi: la vendetta segreta contro Umberto Guarnieri Nel cuore del Paradiso delle Signore, due fratelli misteriosi nascondono un passato pronto a esplodere. Ecco cosa potrebbe nascondersi dietro il loro piano di vendetta. Nel cuore pulsante della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, c'è una trama che si infittisce con il passare di ogni episodio. Due nuovi volti, affascinanti e determinati, hanno conquistato il centro della scena: Ettore e Greta Marchesi. Apparentemente impeccabili, talentuosi e raffinati, i fratelli si sono ritagliati un ruolo di prestigio nella Galleria Milano Moda.

