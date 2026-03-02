marche la giunta approva piano regionale del turismo

La giunta regionale delle Marche ha dato il via libera al Piano regionale del Turismo 2026-2028. Ora il documento sarà inviato all’assemblea legislativa per l’approvazione finale. La decisione riguarda le strategie e le iniziative previste nel prossimo triennio nel settore del turismo in regione. La procedura avviene prima di passare al passaggio successivo del processo decisionale.

La giunta regionale delle Marche ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sarà trasmesso all’assemblea legislativa per l’approvazione definitiva. Il documento rappresenta la cornice di riferimento per rafforzare il posizionamento delle Marche come destinazione autentica, sostenibile e competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Il Piano consolida i risultati raggiunti nello scorso anno e definisce gli obiettivi, gli strumenti e le prime risorse finanziarie per il triennio, in coerenza con le tendenze globali e le strategie nazionali ed europee. Gli obiettivi. Il primo obiettivo riguarda la promozione turistica nazionale e internazionale, con l’obiettivo di accrescere la notorietà delle Marche valorizzando borghi, patrimonio naturale e prodotti locali, in linea con un turismo sostenibile ed esperienziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

