Aouani record italiano a Tokyo Nuovo primatista nella maratona

Iliass Aouani ha stabilito il nuovo record italiano nella maratona a Tokyo, portando la città di Ferrara in prima linea nel panorama atletico. L’atleta ha concluso la gara con un tempo che ha superato il precedente record nazionale, diventando così il nuovo primatista. La competizione si è svolta sulla distanza di 42,195 chilometri, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Iliass Aouani a Tokyo porta in alto Ferrara, con il record italiano nella maratona. L'atleta allenato da Massimo Magnani è riuscito nell'impresa sportiva di portare il tempo limite per la prima volta sotto le due ore e cinque minuti: 2h04'26'' è il tempo con cui nella notte italiana abbassa di quasi un minuto il primato nazionale che apparteneva a Yohanes Chiappinelli dal dicembre del 2024 (2h05'24'' fatto registrare a Valencia). Aouani si migliora di 100 secondi esatti, un minuto e quaranta, rispetto al precedente personale di 2h06'06'' corso sempre a Valencia nel 2024, e si riprende il record italiano che aveva detenuto per quasi un anno tra il 2023 e il 2024. Aouani, 30 anni, allenato a Ferrara da Massimo Magnani, era alla decima maratona in carriera. Sulle strade di Tokyo aveva già stupito nello scorso settembre con il terzo posto ai Mondiali. Iliass Aouani è diventato il primo italiano a correre una maratona in meno di 2 ore e 25 minuti. L'atleta azzurro, sulle strade di Tokyo, dove, su un percorso diverso, aveva conquistato il bronzo mondiale, in uno degli appuntamenti più importanti in assoluto nella maratona.