La storia di Monza si intreccia con quella di Margherita di Savoia, la prima regina d’Italia. Dalla Villa reale alla Cappella espiatoria, il suo legame con la città si manifesta in vari luoghi simbolici, testimoniando un passato ricco e complesso. Dopo un anno di ritorno, Monza si prepara a rivivere e condividere i molteplici aspetti della figura regale, contribuendo a custodire e valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale.

Margherita torna per un anno a Monza. La città infatti sarà in prima fila nel raccontare i tanti volti della prima regina d’Italia. Oggi la prima iniziativa, con l’insediamento del comitato “ Margherita 100 – Cultura, Storia e Nazione ”, promosso e coordinato dal Centro documentazione residenze reali lombarde e composto da una rete di istituzioni, musei, fondazioni e centri di ricerca, tra cui la Provincia di Monza e Brianza, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l’Archivio di Stato di Milano, la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia – Cappella Espiatoria di Monza e la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dalla Villa alla Cappella espiatoria. La storia da capitale finita nel 1900

Dalla Villa alla Cappella espiatoria. La storia da capitale finita nel 1900; Monza, il 2026 della regina Margherita a 100 anni dalla morte.

