Domenica In Raoul Bova scrive a Mara Venier Rocio gela la conduttrice | Sei un’altra della lista?

Domenica In si anima ancora una volta, questa volta con un messaggio che ha sorpreso Mara Venier. Raoul Bova ha scritto una lettera alla conduttrice, mentre Rocio Munoz Morales, ospite in studio, ha lanciato una domanda diretta e senza mezzi termini: “Sei un’altra della lista?”. La scena si è fatta più tesa del solito, mentre la showgirl ha appena fatto il punto sulla sua vita dopo la separazione dal famoso attore.

Rocio Munoz Morales è tornata a Domenica In per tracciare un bilancio della sua nuova fase di vita dopo la chiacchierata separazione da Raoul Bova. Proprio quest’ultimo ha sorpreso l’attrice e ballerina spagnola durante l’intervista su Rai 1 inviando un messaggio alla padrona di casa Mara Venier. Una mossa inaspettata che ha lasciato spazio a dell’imbarazzo. Rocio Munoz Morales a Domenica In, il messaggio di Raoul Bova. “Adesso sto bene, con te mi sento fuori pericolo. Prima avevo la bocca secca, ho bevuto acqua e ora ho una pipì incredibile”, ha esordito Rocio Munoz Morales a Domenica In. Una confessione tanto disarmante quanto efficace, che ha strappato una risata e sciolto la tensione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa domenica a Domenica In, Rocio Munoz Morales ha sorpreso tutti con una battuta che ha gelato il clima in studio.

Rocio Munoz Morales gela Domenica In: Sei sulla lista di Raoul Bova?. E Mara risponde(Adnkronos) - Gelo, e poi sorrisi, a Domenica In. Rocio Munoz Morales ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Mara Venier ha lanciato una frecciatina all'ex compagno Raoul Bova. Nel corso del ... msn.com

Mara Venier spiazza Rocìo: Raoul mi ha scritto un messaggio ora. Lei la gela: Sei un’altra della lista?Rocìo sta per rispondere e Venier la interrompe: Mi ha mandato un messaggio adesso Raoul…. Non mi dire che anche tu sei un’altra della lista, dice l'attrice spagnola in riferimento a presunte ... today.it

