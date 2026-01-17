DOMENICA IN SANREMO | MARA VENIER A TUTTO FESTIVAL CON UN SUPER PARTERRE

Domenica 18 gennaio, su Rai1, torna “Domenica In” dalle 14.00 alle 17.10. La conduttrice Mara Venier sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in un’edizione speciale dedicata al Festival di Sanremo. Un incontro tra musica, intrattenimento e approfondimenti, pensato per offrire un appuntamento televisivo di qualità e sobrietà, in linea con l’atmosfera di questa importante manifestazione culturale.

Domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, torna “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La musica e il Festival di Sanremo sono i protagonisti della 18ª puntata, con la partecipazione di tanti artisti che hanno segnato la storia della kermesse musicale. In studio si esibiranno con i loro celebri brani Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi di Sanremo, interverranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. Il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr. 🔗 Leggi su Bubinoblog

