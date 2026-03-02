Manifestazione contro il DDL Bongiorno in tanti a Roma anche dal Sannio

Il 28 febbraio a Roma si è svolta una manifestazione contro il DDL Bongiorno, con migliaia di partecipanti e più di 500 centri antiviolenza presenti. La protesta ha coinvolto cittadini provenienti anche dal Sannio, che si sono riuniti in piazza per esprimere il loro dissenso. La manifestazione è durata circa tre minuti e ha visto un’ampia partecipazione di persone di diversa provenienza.

Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa Il 28 febbraio migliaia di persone e oltre 500 centri antiviolenza sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il DDL Bongiorno. I tanti manifestanti si sono ritrovati in Piazza della Repubblica, da dove il corteo ha attraversato alcune delle principali vie del centro storico fino a raggiungere Piazza San Giovanni. Nel corteo erano presenti studenti e studentesse, sindacati, professionisti e professioniste da diverse regioni d'Italia. Il tema è molto sentito poiché il testo inizialmente definiva lo stupro come atto compiuto "senza il consenso libero e attuale", ma il 27 gennaio in Commissione al Senato, la brutta sorpresa perché questo passaggio infatti, è stato sostituito con "contro la volontà della persona".