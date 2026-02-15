Senza consenso è stupro a Bari la manifestazione contro il Ddl Bongiorno

A Bari, questa mattina, si è svolta una manifestazione contro il Ddl Bongiorno, dopo che il Parlamento ha proposto di cambiare le regole sul reato di stupro. I partecipanti hanno protestato contro la modifica dell'articolo 609 bis del codice penale, che definisce la violenza sessuale. La protesta si è concentrata sulla frase “Senza consenso è stupro”, considerata troppo sbilanciata a favore delle vittime. Centinaia di persone hanno riempito le strade del centro, portando cartelli e slogan. La gente ha chiesto di mantenere le norme attuali, per tutelare meglio chi subisce violenze.

Questa mattina, nel centro cittadino, si è svolto un sit-in di protesta contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale che si occupa del reato di violenza sessuale Si è svolta questa mattina, nel centro cittadino, una manifestazione per contestare la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale che riguarda il reato di violenza sessuale. La riforma delle norme è stata proposta dal Governo, anche attraverso un emendamento di legge a firma della Presidente della Commissione Giustizia del Parlamento, Giulia Bongiorno: secondo le modifiche, il reato si configurerebbe non più solo in presenza di violenza fisica o minaccia, ma anche quando l'atto viene compiuto contro la volontà contraria della vittima, includendo i casi in cui la persona offesa non è in grado di esprimere il proprio dissenso.