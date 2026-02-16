Manifestazione in piazza a Monza Le donne contro il ddl Bongiorno

A Monza, centinaia di donne sono scese in piazza per protestare contro il ddl Bongiorno. La manifestazione è nata dalla preoccupazione per le possibili ripercussioni della legge sulla tutela delle vittime di violenza. Durante la protesta, molte partecipanti hanno portato cartelli e slogan per esprimere il loro dissenso. La presenza di associazioni come Cadom e dei Centri Antiviolenza D. ha rafforzato il messaggio di opposizione. La piazza si è riempita di voci e bandiere mentre il corteo si muoveva lungo le vie principali della città.

Grande partecipazione ieri mattina in centro città al corteo organizzato da Cadom (Centro aiuto donne maltrattate), insieme ai Centri Antiviolenza D.i.Re - Donne in Rete di tutta Italia, contro il disegno di legge di riformulazione dell’ articolo 609-bis del Codice penale, relativo alla violenza di genere. Alla mobilitazione hanno aderito moltissime altre realtà: sindacati confederati, Anpi, ArciScuotivento, ArcoDonna, Boa (Brianza oltre l’Arcobaleno), Casa delle Donne di Desio, Cisda, Donne Democratiche, Pd Avs M5S PDL, Futura di Villasanta, LabMonza, QDonna. "Cadom e tutti i centri antiviolenza ogni giorno vedono donne che si scusano ancor prima di parlare di quello che è accaduto, che raccontano con la voce che trema, che continuano ad avere paura per molto tempo dopo i fatti di cui sono state vittime – denunciano le attiviste –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Manifestazione in piazza a Monza. Le donne contro il ddl Bongiorno Monza scende in piazza: il corteo delle donne (ma non solo) contro il Ddl Bongiorno A Monza si prepara un corteo domenica mattina. Donne in piazza contro il Ddl Bongiorno: "Senza consenso è stupro" Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Innamorati di Torino, i metalmeccanici tornano in piazza a San Valentino; Askatasuna: Il 28 marzo di nuovo in piazza contro il governo; Manifestazione a Milano contro le Olimpiadi | Scontri, lancio di pietre, sei fermati. Trump: Sorpreso dai fischi a Vance; Askatasuna, manifestazione a Roma il 28 marzo: In piazza contro governo e guerre. Manifestazione degli sfollati in piazza Cirillo a CasoriaNon ci arrendiamo, le persone sfollate di via Cavour hanno manifestato questa mattina, in piazza Cirillo. Accanto a loro, diverse ... msn.com Manifestazione a Roma contro il Ddl Bongiorno 'senza consenso è stupro'Associazioni in piazza oggi a Roma per la mobilitazione contro il Ddl Bongiorno. Numerose le ragazze e i ragazzi che hanno protestestato e urlato slogan in piazza SS.Apostoli dove dalle 16 gli organiz ... ansa.it Mafiosi nelle carceri sarde, l’appello della presidente Todde: «In piazza contro la servitù carceraria del 41bis» Il 28 febbraio si terrà la manifestazione di protesta cui stanno aderendo istituzioni, cittadini, sindaci, sindacati, associazioni, comitati facebook