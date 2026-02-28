Anthropic ha deciso di opporsi alle richieste del Pentagono, segnando uno scontro diretto tra una società di intelligenza artificiale e le autorità militari statunitensi. La questione riguarda le condizioni per collaborare con il governo e le limitazioni imposte sui sistemi di IA. La decisione di Anthropic ha attirato l’attenzione su come alcune aziende di tecnologia riconoscano limiti nelle richieste militari e politiche.

Che sia in nome di una sincera battaglia per la libertà o per semplice convenienza politica, non tutte le società di Big Tech e intelligenza artificiale sono disposte a cedere a ogni richiesta provenga dalla Casa Bianca. Nelle scorse ore, anzi, è nato uno scontro a viso aperto tra Donald Trump e la società Anthropic, guidata dall’italiano Dario Amodei. Tutto nasce da una richiesta del Dipartimento della Difesa, che ha chiesto alla startup di poter utilizzare il suo modello Claude senza alcuna restrizione per scopi militari. Anthropic si è rifiutata e anche dopo le minacce di Trump ha mantenuto la barra dritta, aprendo di fatto uno scontro con il governo federale. 🔗 Leggi su Open.online

Il no di Anthropic al Pentagono: Come è nato lo scontro sull'IA e cosa può succedere ora
Il presidente Usa ha ordinato a tutte le agenzie federali di smettere di usare il chatbot Claude. Ma la società di Dario Amodei promette battaglia in tribunale

Anthropic dice no al Pentagono: scelta etica contro l'uso indiscriminato della IA in contesti militari
Anthropic, azienda leader nel campo dell' intelligenza artificiale, ha preso una posizione decisa rifiutando di fornire al Pentagono strumenti IA per la sorveglianza di massa e per l'uso di armi

Trump allo scontro con Anthropic che non è disponibile a fornire consapevolmente un prodotto di AI che metta a rischio la democrazia "Siamo favorevoli all'uso dell'intelligenza artificiale per missioni legittime di intelligence e controspionaggio all'estero. Tuttavi

Anthropic promette battaglia, in tribunale contro il divieto di Trump - facebook.com facebook