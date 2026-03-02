Manfredi a Bagnoli i cittadini potranno seguirlo su di un maxi schermo Annunciato corteo di protesta

Domani a Bagnoli si terrà uno sciopero generale e un corteo di protesta contro il cantiere per l'America's Cup. I comitati civici e i sindacati di base sono gli organizzatori dell'evento, che coinvolgerà i cittadini del quartiere. Durante la manifestazione, il sindaco sarà visibile a un maxi schermo, mentre i partecipanti si preparano a sfilare per le strade.

Sciopero generale e corteo nel quartiere di Bagnoli contro il cantiere per l'America's Cup. A promuoverli, per domani 3 marzo, sono i comitati civici della rete del “no” all’America's Cup e i sindacati di base.La manifestazione partirà alle 13.30 da viale Campi Flegrei. Al centro della protesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

