Manchester City Rodri via in estate? Due big europee pronte al clamoroso affare dove potrebbe trasferirsi il Pallone d’Oro spagnolo

Due grandi club europei sono interessati all’acquisto di Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, che potrebbe lasciare i Citizens in estate. Il calciatore spagnolo, vincitore del Pallone d’Oro, è al centro di molte speculazioni di mercato e le trattative tra le squadre coinvolte sono in fase avanzata. La decisione sul suo futuro potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Rodri Manchester City Santiago Bernabeu #rodri #manchestercity #mancity #ucl #football

Manchester CityRodri Hernández si candida a essere il nome di punta, e il grande tormentone, del prossimo mercato estivo. Il centrocampista spagnolo del Manchester City, forte di un contratto in scadenza a giugno ... calcionews24.com

Manchester City, brutte notizie per Rodri: rottura del legamento crociato del ginocchioArrivano pessime notizie in casa Manchester City sulle condizioni di Rodri uscito in lacrime nella sfida di Premier League contro l’Arsenal. Il centrocampista spagnolo che è stato decisivo nella ... 11contro11.it

Il Manchester City si prende tre punti sul campo di un coriaceo Leeds e continua a tallonare l'Arsenal al secondo posto - facebook.com facebook

IL MANCHESTER CITY NON SBAGLIA Il Manchester City vince 1-0 in casa del Leeds e sale a quota 59 punti in classifica, a -2 dall'Arsenal capolista. Decisiva la rete di Antoine Semenyo al 45+2' #Tuttosport #LeedsManchesterCity #PremierLeague x.com