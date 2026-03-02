Manchester City Rodri via in estate? Due big europee pronte al clamoroso affare dove potrebbe trasferirsi il Pallone d’Oro spagnolo
Due grandi club europei sono interessati all’acquisto di Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, che potrebbe lasciare i Citizens in estate. Il calciatore spagnolo, vincitore del Pallone d’Oro, è al centro di molte speculazioni di mercato e le trattative tra le squadre coinvolte sono in fase avanzata. La decisione sul suo futuro potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Pagelle Roma Juve: Pisilli, che bellezza! Gatti eroe, Yildiz divide. I voti dei quotidiani De Bruyne, oggi il grande giorno: previsto il suo rientro in gruppo con il Napoli! Ecco quando può tornare tra i convocati Moviola Roma Juve, gli episodi dubbi del match e la gestione dei cartellini. Ecco come ha diretto la sfida Sozza Roma, Malen è l’identikit dell’attaccante perfetto: numeri impressionanti da top player. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Cagliari: Caprile lascerà il club in estate? Scattano le sirene attorno al portiere, ecco dove potrebbe trasferirsi
Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estateThiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in...
Rodri Manchester City Santiago Bernabeu #rodri #manchestercity #mancity #ucl #football
Tutto quello che riguarda Manchester City.
Temi più discussi: L'Arsenal rischia di buttarsi via: City a un passo, il sogno dei Gunners può andare in frantumi; Premier League, Leeds – Manchester City: pronostico e dove vederla; Pronostici Leeds - Manchester City: i Cityzens continuano l'inseguimento all'Arsenal; Man Utd scouts wowed by the new Rodri but INEOS face Real Madrid roadblock – EXCLUSIVE.
Manchester CityRodri Hernández si candida a essere il nome di punta, e il grande tormentone, del prossimo mercato estivo. Il centrocampista spagnolo del Manchester City, forte di un contratto in scadenza a giugno ... calcionews24.com
Manchester City, brutte notizie per Rodri: rottura del legamento crociato del ginocchioArrivano pessime notizie in casa Manchester City sulle condizioni di Rodri uscito in lacrime nella sfida di Premier League contro l’Arsenal. Il centrocampista spagnolo che è stato decisivo nella ... 11contro11.it
Il Manchester City si prende tre punti sul campo di un coriaceo Leeds e continua a tallonare l'Arsenal al secondo posto - facebook.com facebook
IL MANCHESTER CITY NON SBAGLIA Il Manchester City vince 1-0 in casa del Leeds e sale a quota 59 punti in classifica, a -2 dall'Arsenal capolista. Decisiva la rete di Antoine Semenyo al 45+2' #Tuttosport #LeedsManchesterCity #PremierLeague x.com