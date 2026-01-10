Mercato Cagliari | Caprile lascerà il club in estate? Scattano le sirene attorno al portiere ecco dove potrebbe trasferirsi
Le voci di mercato coinvolgono il portiere del Cagliari, Caprile, che potrebbe lasciare il club durante la prossima sessione estiva. Si intensificano le indiscrezioni sui possibili trasferimenti, con diverse società interessate a ingaggiarlo. Resta da capire quale sarà la sua futura destinazione e come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.
Mercato Cagliari: Caprile via dal club in estate? Sirene attorno al portiere, dove potrebbe andare a giocare. Tutti i dettagli È il nome più caldo per le porte delle grandi d’Europa. Elia Caprile sembra destinato a lasciare la Sardegna al termine della stagione. La sua crescita esponenziale tra i pali del Cagliari non è passata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Caprile Inter, il futuro del portiere è lontano da Cagliari! Giocatore pronto al salto, ecco cosa dice l’esperto di mercato
Leggi anche: David via già a gennaio? Dalla Svizzera lanciano l’indiscrezione: due club alla porta, ecco dove potrebbe trasferirsi e la posizione della Juventus
Calciomercato Fiorentina Mandragora lascerà? Quell’esperto di mercato non ha alcun dubbio.
Futuro Caprile, Schira: «Lo seguono Inter, Juventus e West Ham. Per Giulini vale 20 milioni» - L’esperto di mercato Nicolò Schira ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere classe 2001 del Cagliari: le sue parole Elia Caprile è ormai un nome di riferimento nel panorama del c ... cagliarinews24.com
Klinsmann sarà il sostituto di Caprile? Probabile l’addio al Cagliari a giugno - Klinsmann del Cesena è il nome che Guido Angelozzi ha individuato come rimpiazzo di Elia Caprile: a giugno ci sarà la separazione con il classe 2001 Il Cagliari inizia a pianificare con anticipo le mo ... cagliarinews24.com
Cagliari, il mercato parte dalla porta: Radunovic in uscita, Sherri può tornare - L'estremo difensore albanese, mai utilizzato nel prestito al Frosinone, sulla via del possibile ritorno nell'Isola ... calciocasteddu.it
Mercato Cagliari Gli infortuni di Deiola e Folorunsho condizionano il mercato, ma allo stesso tempo si valutano con attenzione i vari scenari: il punto sulle trattative e le idee rossoblù - facebook.com facebook
Nkunku out a Cagliari e il mercato chiama: il Fenerbahce spinge, ma lui non vuole andarsene. Il Milan... x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.