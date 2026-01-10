Mercato Cagliari | Caprile lascerà il club in estate? Scattano le sirene attorno al portiere ecco dove potrebbe trasferirsi

Le voci di mercato coinvolgono il portiere del Cagliari, Caprile, che potrebbe lasciare il club durante la prossima sessione estiva. Si intensificano le indiscrezioni sui possibili trasferimenti, con diverse società interessate a ingaggiarlo. Resta da capire quale sarà la sua futura destinazione e come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Klinsmann sarà il sostituto di Caprile? Probabile l’addio al Cagliari a giugno - Klinsmann del Cesena è il nome che Guido Angelozzi ha individuato come rimpiazzo di Elia Caprile: a giugno ci sarà la separazione con il classe 2001 Il Cagliari inizia a pianificare con anticipo le mo ... cagliarinews24.com

Cagliari, il mercato parte dalla porta: Radunovic in uscita, Sherri può tornare - L'estremo difensore albanese, mai utilizzato nel prestito al Frosinone, sulla via del possibile ritorno nell'Isola ... calciocasteddu.it

Mercato Cagliari Gli infortuni di Deiola e Folorunsho condizionano il mercato, ma allo stesso tempo si valutano con attenzione i vari scenari: il punto sulle trattative e le idee rossoblù - facebook.com facebook

Nkunku out a Cagliari e il mercato chiama: il Fenerbahce spinge, ma lui non vuole andarsene. Il Milan... x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.