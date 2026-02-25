Ennesima giornata di disagio | martedì 3 marzo sei comuni senz' acqua

Acqualatina annuncia una nuova interruzione idrica programmata per lavori urgenti sulla condotta. Il problema riguarderà ancora una volta Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina Torna, puntuale, l'interruzione idrica di Acqualatina in sei comuni della provincia pontina. L'annuncio della società che gestisce il servizio idrico riguarda la giornata di martedì 3 marzo, quando, a partire dalle 15, sarà interrotto il servizio nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina, per lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice. “A seguito delle consuete attività di monitoraggio delle reti e degli impianti - spiega Acqualatina - è stato programmato un intervento tecnico finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, dalle 15 saranno avviate attività per la temporanea sospensione del flusso idrico, che interesserà progressivamente le diverse zone coinvolte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Oltre 30 comuni in provincia di Roma resteranno senz'acquaA causa di interventi di manutenzione all'acquedotto del Simbrivio, oltre 30 comuni della provincia di Roma saranno senz'acqua per circa 24 ore.

Lavori nel potabilizzatore di Sedini, diversi comuni senz’acquaIl potabilizzatore di Sedini ha subito un guasto, causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diversi comuni del Nord Sardegna.

