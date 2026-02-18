Due guasti improvvisi manca l’acqua in tre comuni della provincia di Latina Le zone interessate

Un guasto improvviso all’impianto di Pozzo Carabiniere ha provocato l’interruzione dell’acqua in tre zone di Latina e Sermoneta. La società Acqualatina ha annunciato che le mancanze si sono verificate a causa di un problema tecnico inatteso. Le zone colpite comprendono quartieri centrali e periferici, dove molte famiglie si sono trovate senza acqua. La società sta lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. La mancanza di acqua si è verificata questa mattina, creando disagi tra i residenti.

Manca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto. Accade a Latina e Sermoneta con l’interruzione idrica che è stata comunicata dalla società Acqualatina ed è stata causata da “un guasto improvviso presso l’impianto di Pozzo Carabiniere”. L’interruzione idrica è prevista fino alle 21 di oggi, mercoledì 18 febbraio. Queste le zone interessate a Latina:- Strada Piscinara Destra e traverse - Borgo Carso- Via Chiesuola- Borgo Podgora- Congiunte Destre e traverse- Quartiere Gionchetto- BSP farmaceutica. “I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema”, fa sapere l’azienda che si scusa con i cittadini per i disagi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

