Nuovi sviluppi nell' inchiesta sui presunti maltrattamenti all' asilo Battistine | sospesa una maestra presentati nuovi filmati

Il Tribunale del Riesame ha modificato le misure cautelari in atto nei confronti di una maestra 36enne, originaria della provincia di Avellino, sospesa dal servizio L'inchiesta sui presunti maltrattamenti all’interno dell’asilo "Battistine" di Benevento, che da settimane tiene alta l'attenzione pubblica, registra un ulteriore capitolo, che non mancherà di suscitare nuove riflessioni sul caso. Nella giornata di ieri, il Tribunale del Riesame ha modificato le misure cautelari in atto nei confronti di una maestra 36enne, originaria della provincia di Avellino, sospesa dal servizio. Inizialmente, le era stato imposto il divieto di dimora nel comune di Benevento, misura che ora, a seguito del ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Carmine Ruggiero, è stata sostituita con un’interdizione dall’esercizio della professione per un anno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

