Nuovi sviluppi nell' inchiesta sui presunti maltrattamenti all' asilo Battistine | sospesa una maestra presentati nuovi filmati
Il Tribunale del Riesame ha modificato le misure cautelari in atto nei confronti di una maestra 36enne, originaria della provincia di Avellino, sospesa dal servizio L'inchiesta sui presunti maltrattamenti all’interno dell’asilo "Battistine" di Benevento, che da settimane tiene alta l'attenzione pubblica, registra un ulteriore capitolo, che non mancherà di suscitare nuove riflessioni sul caso. Nella giornata di ieri, il Tribunale del Riesame ha modificato le misure cautelari in atto nei confronti di una maestra 36enne, originaria della provincia di Avellino, sospesa dal servizio. Inizialmente, le era stato imposto il divieto di dimora nel comune di Benevento, misura che ora, a seguito del ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Carmine Ruggiero, è stata sostituita con un’interdizione dall’esercizio della professione per un anno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Chi hanno convocato”. Emanuela Orlandi, nuovi sviluppi sul caso e nuovi fatti da capire
Leggi anche: Presunti maltrattamenti all’asilo, la voce dei genitori: “Mio figlio è una vittima. Non dormo da cinque giorni”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Amazon, nuova inchiesta per evasione fiscale. Il pm Ramondini: Stabile organizzazione occulta per aggirare il fisco; Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì Mansouri; Omicidio Mansouri, altri quattro poliziotti indagati a Milano; Le intercettazioni di Cisterna portano al ballottaggio di Latina.
Omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, nuovi sviluppi: altri quattro poliziotti indagatiNuovi sviluppi a Milano: quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso dopo l’omicidio del presunto pusher Abderrahim Mansouri. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta. notizie.it
Sub morto al Paguro, consulenti: Coppola non era idoneoSecondo i consulenti della Procura, l’uomo non era idoneo a svolgere attività subacquea. Già prima di entrare in acqua sarebbe stato disidratato: aveva infatti indossato la muta stagna fin dalla ... altarimini.it
Quali sviluppi nei "nuovi" rapporti tra Stati Uniti e Europa L'analisi di #Ivanoe #Pellerin su Malpensa24 - facebook.com facebook
Giornata dedicata al futuro dell’agricoltura nelle Marche, strategie e nuovi sviluppi con le conclusioni del ministro Francesco Lollobrigida. x.com