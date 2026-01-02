Mestre VE Sofia Greguoldo morta a 22 anni per arresto cardiaco dopo malore improvviso i medici | Forse embolia disposta autopsia
A Mestre, Sofia Greguoldo, giovane studentessa e artista di 22 anni, è deceduta improvvisamente a causa di un malore. I medici ipotizzano un’embolia e hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La scomparsa di Sofia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.
Studentessa e artista promettente, Sofia Greguoldo è morta improvvisamente a 22 anni. Disposta l’autopsia per chiarire le cause di una tragedia che ha sconvolto Mestre La studentessa 22enne Sofia Greguoldo è morta in seguito a un malore improvviso che l'ha colpita nella sua abitazione di Mest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sofia muore a 22 anni: l'ultima chiamata al papà per chiedergli aiuto. La mamma: «Era talentuosa» - Sofia Greguoldo, 22 anni, studentessa del liceo artistico Marco Polo di Venezia e corsista in interior design, è morta improvvisamente il 21 novembre. nordest24.it
Malore fatale, Sofia muore a 22 anni poco dopo il risveglio: “Non aveva patologie” - Carpenedo è a lutto per la scomparsa di Sofia Greguoldo, una 22enne morta in seguito a un improvviso malore. livesicilia.it
Nell'arte la forma dei suoi sentimenti. Muore a 22 anni Sofia Greguoldo. «Sana, da sempre» - L'arte era la sua vita e fin da giovanissima facendo scorrere matite e carboncini sui suoi cartoni da disegno, Sofia Greguoldo aveva saputo dare forma ai sentimenti e alle sue passioni. veneziatoday.it
Grandissime Anna, Sofia, Ilaria, Luna, Ginevra e Gaia, vicecampionesse d'Italia! Le atlete della Marco Polo Ginnastiche di #Mestre hanno sfiorato il #Tricolore ai Campionati Nazionali Gold Allieve GAF di #Riccione, dimostrando impegno e talento da vere prot x.com
#MESTRE • Grandissime Anna, Sofia, Ilaria, Luna, Ginevra e Gaia, VICECAMPIONESSE D’ITALIA Una gara STRAORDINARIA quella delle atlete della MARCO POLO GINNASTICHE ai Campionati Nazionali Gold Allieve GAF di #Riccione. Una sq - facebook.com facebook
