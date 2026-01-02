Mestre VE Sofia Greguoldo morta a 22 anni per arresto cardiaco dopo malore improvviso i medici | Forse embolia disposta autopsia

A Mestre, Sofia Greguoldo, giovane studentessa e artista di 22 anni, è deceduta improvvisamente a causa di un malore. I medici ipotizzano un’embolia e hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La scomparsa di Sofia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.

