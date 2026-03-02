Malnutrito e rinchiuso in un recinto | Lav Bergamo salva il cane Flash e gli trova una famiglia

Un cane chiamato Flash, dopo aver trascorso anni in condizioni di maltrattamenti e rinchiuso in un recinto, è stato salvato dall’associazione Lav Bergamo. Il cane, che aveva subito alimentazione inadeguata e abusi, ora si trova in una nuova famiglia, dove può vivere in modo diverso. La vicenda riguarda il salvataggio e il trasferimento di Flash in una nuova casa.

Dopo anni a subire maltrattamenti, ricevere un'alimentazione non adeguata e vivere rinchiuso, il cane Flash ora vive una nuova realtà felice. 5 anni, di piccola taglia, la Lega Anti Vivisezione (sezione di Bergamo) ha iniziato a occuparsi di lui nel 2024, dopo averne osservato le condizioni di grave isolamento in una piccola località tra la Val Seriana e la Val Cavallina. Flash era costretto a vivere rinchiuso in un recinto dal quale non usciva mai. I rari contatti con il proprietario si limitavano a pochi istanti, esclusivamente per la somministrazione di cibo, costituito prevalentemente da frattaglie di carne. Nel corso del tempo, lo Sportello Lav contro i maltrattamenti sugli animali aveva segnalato più volte la situazione alle forze dell'ordine competenti.