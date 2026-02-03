A Bergamo il Flash mob di Lav in ricordo delle vittime della caccia

Nel cuore di Bergamo, in Piazza Vittorio Veneto, si è svolto un flash mob domenica pomeriggio. Organizzato dalla Lav, l’evento ha riunito diverse persone per ricordare le vittime della caccia, sia umane che non umane. Centinaia di partecipanti si sono radunati in modo spontaneo, portando cartelli e slogan contro la brutalità degli spari. L’obiettivo era sensibilizzare i presenti e mostrare vicinanza a chi soffre per questa pratica.

Bergamo. Nel pomeriggio di domenica 1 febbraio, in Piazza Vittorio Veneto, a Bergamo, si è svolto il flash mob “Vite spezzate”, un’azione simbolica e corale organizzata da Lav (Lega anti vivisezione) per commemorare tutte le vittime della caccia, umane e non umane. Un momento di memoria pubblica pensato per rendere visivamente concreto ciò che, troppo spesso resta invisibile, normalizzato, rimosso. Nel corso dell’azione, scandita dal suono di una campana, sono state lette date e luoghi delle morti causate dall’attività venatoria. Per le vittime umane, una persona a turno cadeva a terra e veniva simbolicamente ricoperta da un lenzuolo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bergamo Vittorio Veneto Giornata delle vittime civili delle guerre, flash mob per Gaza davanti al Comune di Fiumicino Oggi a Fiumicino si è svolto un flash mob davanti al Comune per ricordare le vittime civili delle guerre. Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente Campania Legambiente Campania organizza un flash mob intitolato “Vogliamo prendere il treno!” per sensibilizzare sull’importanza della mobilità sostenibile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bergamo Vittorio Veneto Argomenti discussi: Flash e Open-flash - Circolo fotografico Città del Moroni - eventi; Congiuntura Flash gennaio: economia quasi ferma, investimenti unica leva di crescita; La Sebastiani non fa cinquina e crolla a Bergamo: 65-50. Foto; FLASH - Boga Day, al via le visite mediche! Tutte le cifre e i dettagli dell'affare tra Juventus e Nizza. A Bergamo il Flash mob di Lav in ricordo delle vittime della cacciaCon l'iniziativa Vite spezzate, FLash mob di LAV, si dà voce alle testimonianze contro la violenza venatoria, con lo scopo di denunciare la caccia ... bergamonews.it FLASH FUERTEYVENTURA: dal 25 febbraio al 4 marzo 2026 volo da Bergamo + 7 notti in appartamento/bungalow Castillo Beach + trasferimenti = € 337,00 a persona informazioni e prenotazioni Tel. 0424/462256 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.