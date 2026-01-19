CORSA CHAMPIONS Malen subito in gol Dybala ispirato La Roma riparte e stacca la Juve

Nella sfida di CORSA CHAMPIONS, la Roma si impone con una vittoria convincente, grazie a un gol immediato di Malen e a un Dybala ispirato. La squadra romana ha mostrato solidità e determinazione, staccando la Juventus in classifica. La formazione titolare ha mantenuto un equilibrio tra esperienza e giovani, confermando il momento positivo del club e la volontà di proseguire il cammino competitivo.

ROMA (3-5-2): Paleari 6; Tameze 6, Ismajli 5, Coco 6; Lazaro 6, Vlasic 6, Ilkhan 6 (31'st Anjorin sv), Gineitis 6 (1'st Casadei 6), Aboukhlal 6 (31'pt Pedersen 6); Ngonge 6 (31'st Njie 6), Adams 6.5. Allenatore: Baroni 6. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 7, Hermoso 6 (23'pt Ghilardi 6.5); Rensch 5.5 (32'st Tsimikas sv), Cristante 6, Kone 6, Wesley 6.5; Dybala 7 (31'st Pisilli sv), Pellegrini 6 (7'st Soulé 6); Malen 7.5 (31'st Vaz 6). Allenatore: Gasperini 7. Arbitro: Chiffi di Padova 6. Reti: 26'pt Malen, 27' st Dybala. Note: ammoniti: Ismajli, Mancini, Vlasic. Angoli: 2-1. Recupero: 3' pt, 4' st. Malen in gol all'esordio con la Roma: l'ex obiettivo bianconero risponde subito presente. La dinamica dell'azione su assist di Dybala

Malen segna al suo primo esordio con la Roma, grazie a un assist di Dybala. L’attaccante ex obiettivo della Juventus ha risposto prontamente alla chiamata, confermando la sua presenza in campo. Questa azione rappresenta un momento significativo per la squadra giallorossa, evidenziando la collaborazione tra i giocatori e il potenziale offensivo della formazione. Subito Malen, la Roma supera 2-0 il Torino: Dybala sugli scudi

La Roma torna a vincere in campionato con un risultato di 2-0 contro il Torino, dopo aver affrontato una sconfitta in Coppa Italia. Con questa vittoria, i giallorossi consolidano la serie di successi consecutivi, già iniziata con le vittorie contro Lecce e Sassuolo. La partita ha visto un'ottima prestazione di Dybala, contribuendo a rafforzare la posizione in classifica della squadra. Colpo della Roma a Torino: Malen subito a segno, Dybala torna al gol. Gasp a +3 sulla Juve - Così la Roma passa a Torino, si prende la rivincita sulla squadra di Baroni dopo l'eliminazione in Coppa Italia e soprattutto stacca la Juventus in campionato, nella corsa al ...

La @OfficialASRoma avanza la corsa Champions dopo la vittoria a Torino dove è tornato al gol anche Dybala. Domenica però, macchiata dagli scontri in autostrada tra tifosi giallorossi e tifosi viola. #BREAKING #RomaTorino #tgpress x.com

La terza volta è quella buona. Malen è un attaccante davvero forte, ma il migliore in campo è certamente Dybala: prova sontuosa della Joya. Vittoria strameritata e mai in discussione: la corsa Champions continua! Forza Roma. #ASRoma #TorinoRoma # - facebook.com facebook

