Effetto Malen sulla Roma | numeri da Batistuta e l’esame Napoli con il ritorno di Dybala

Donyell Malen sta trascinando la Roma con prestazioni da vero fuoriclasse. In meno di un mese, l’attaccante ha preso d’assalto la difesa avversaria, portando numeri da batticuore, paragonabili a quelli di Batistuta. Intanto, il ritorno di Dybala si avvicina e già si parla di una possibile rincorsa ai vertici. La squadra di Mourinho si prepara a sfidare il Napoli con una nuova carica, sperando di invertire il trend e tornare a lottare per obiettivi importanti.

Donyell Malen ha impiegato meno di un mese per trasformare lo scetticismo del mercato invernale in un'esaltazione collettiva che a Trigoria non si respirava da tempo. Il centravanti olandese, approdato alla corte di Gian Piero Gasperini tra i dubbi di chi sognava nomi come Zirkzee o Raspadori, ha risposto con una concretezza feroce: 3 gol nelle prime 4 presenze da titolare in Serie A. Un impatto devastante che non solo gli ha permesso di eguagliare il debutto di una leggenda come Gabriel Omar Batistuta, ma lo ha visto superare nelle statistiche d'avvio icone del calibro di Pruzzo, Balbo, Montella e Dzeko.

