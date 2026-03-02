Maio Sbrissa e Minicucci firmano il tris

Nel match tra l'Atletico e il Chieti, l’Atletico si è imposto con un punteggio di 3-1. La formazione di casa ha schierato Di Giorgio tra i pali e ha utilizzato un modulo 3-5-2, con cambi nel corso del secondo tempo. Maio, Minicucci e Sbrissa sono stati i marcatori che hanno contribuito alla vittoria dell’Atletico.

ATLETICO 3 CHIETI 1 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D'Alessandro, Feltrin (26'st Nonni); Carbone (40'st Gafuri), Forgione (22'st Didio), Vechiarello, Coppola (22'st Muro), Sardo; Maio, Minicucci (16'st Sbrissa). A disp.: Viganò, Camilloni, Bucco, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini CHIETI (3-5-2): Zanin; Morichelli (33'st Madonna), Gonzalez, Caparros; Gueye (29'st Di Pardo), Mbaye (29'st Pollini), Selasi, Sanz, Calvosa (22'st Alessi); Monsif (20'st Oddo), Mangue. A disp.: Mercorelli, Popovici, Surricchio, Daly. All.: Francesco Del Zotti. Arbitro: Scarano di Seregno Reti: 5'pt Monsif, 22'pt Maio, 31'pt Minicucci su rigore, 18'st Sbrissa Note: Spettatori 400 circa di cui 257 ospiti.