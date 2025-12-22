Coppola e Minicucci firmano il blitz
ATLETICO ASCOLI (3-4-2-1): Torregiani; Botrini, Alessandretti (1'st Borgarello Vitali), Bruni; Salustri (18'st Kunze), Carpani, Angiulli, Pietrantonio; Pavone, Sereni (9'st Mariani); Persano (9'st Fall). A disp. Barbacani, Cipolletti, Costanzi, Della Quercia, Maiga Silvestri. All. Pomante. ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Bucco, Coppola (45'st Belloni), Vechiarello, Forgione (39'st Muro), Sardo; Minicucci (23'st Sbrissa), Maio (23'st Didio). A disp. Viganò, Camilloni, D'Alessandro, Antoniazzi, Carbone. All. Seccardini. Arbitro: Melloni di Modena Reti: 27'pt Coppola, 36'pt Minicucci, 33'st Fall su rigore Note: Spettatori 2.
Colpaccio Atletico Ascoli: espugnato il Bonolis di Teramo.
