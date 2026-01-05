L’Atletico Ascoli concede il bis in Abruzzo Maio e Coppola firmano il nuovo exploit
L’Atletico Ascoli ottiene un successo in Abruzzo grazie alle reti di Maio e Coppola. La formazione, schierata con il modulo 4-3-3, ha mostrato solidità e organizzazione. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, consolidando la posizione della squadra nel campionato. Di seguito, la formazione dettagliata e i principali protagonisti dell’incontro.
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Bucco, Forgione (3'st Muro), Vechiarello, Coppola (26'st Sbrissa), Sardo (33'st Antoniazzi); Minicucci, Maio (30'st Belloni). A disp.: Viganò, Didio, D'Alessandro, Gafuri, Carbone. All.: Simone Seccardini. Arbitro: Gambirasio di Bergamo.
L'Aquila - Atletico Ascoli 1-2 Serie D Girone F 2025/26 - 18^ Giornata
