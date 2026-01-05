L’Atletico Ascoli concede il bis in Abruzzo Maio e Coppola firmano il nuovo exploit

L’Atletico Ascoli ottiene un successo in Abruzzo grazie alle reti di Maio e Coppola. La formazione, schierata con il modulo 4-3-3, ha mostrato solidità e organizzazione. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, consolidando la posizione della squadra nel campionato. Di seguito, la formazione dettagliata e i principali protagonisti dell’incontro.

