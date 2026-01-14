Sinner eliminato da un amatore che poi trionfa Alcaraz fuori agli ottavi | lo show del Million dollar 1 point slam tra risate e spettacolo

Al via il “Million dollar 1 point slam”, un torneo innovativo degli Australian Open che combina professionisti e amatori in partite di un solo punto. Questa mattina, alle 9:30 italiane, si sono svolti incontri ricchi di sorprese, tra risate e spettacolo. Tra le eliminazioni più sorprendenti, Sinner e Alcaraz sono usciti prematuramente, mentre un amatore ha trionfato, aggiudicandosi un premio di un milione di dollari.

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Si è giocato questa mattina – alle 9:30 italiane – il Million dollar 1 point slam, l’ultima invenzione degli organizzatori degli Australian Open in cui c’era in palio un milione di dollari vincendo partite di un solo punto, con anche diversi amatori in gara. E proprio un amatore ha prima eliminato Jannik Sinner e ha poi trionfato in finale contro Joanna Garland. L’italiano si è fermato agli ottavi di finale, sbagliando l’unico servizio a disposizione (a rete) e permettendo al dilettante australiano Jordan Smith di qualificarsi ai quarti di finale e poi di arrivare alla vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

