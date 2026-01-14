Sinner eliminato da un amatore che poi trionfa Alcaraz fuori agli ottavi | lo show del Million dollar 1 point slam tra risate e spettacolo

Al via il “Million dollar 1 point slam”, un torneo innovativo degli Australian Open che combina professionisti e amatori in partite di un solo punto. Questa mattina, alle 9:30 italiane, si sono svolti incontri ricchi di sorprese, tra risate e spettacolo. Tra le eliminazioni più sorprendenti, Sinner e Alcaraz sono usciti prematuramente, mentre un amatore ha trionfato, aggiudicandosi un premio di un milione di dollari.

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Si è giocato questa mattina – alle 9:30 italiane – il Million dollar 1 point slam, l’ultima invenzione degli organizzatori degli Australian Open in cui c’era in palio un milione di dollari vincendo partite di un solo punto, con anche diversi amatori in gara. E proprio un amatore ha prima eliminato Jannik Sinner e ha poi trionfato in finale contro Joanna Garland. L’italiano si è fermato agli ottavi di finale, sbagliando l’unico servizio a disposizione (a rete) e permettendo al dilettante australiano Jordan Smith di qualificarsi ai quarti di finale e poi di arrivare alla vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner eliminato da un amatore (che poi trionfa), Alcaraz fuori agli ottavi: lo show del “Million dollar 1 point slam” tra risate e spettacolo Leggi anche: Jannik Sinner fermato da un amatore agli ottavi del One Point Dollar Slam: chi è Jordan Smith Leggi anche: Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner clamorosa eliminazione contro un amatore (VIDEO) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sinner eliminato da un dilettante! Clamoroso in Australia, ma è solo show: iniziato il Milion Dollar 1 Point Slam - L'altoatesino sbaglia e sorride, l'avversario si aggiudica una macchina. tuttosport.com

JORDAN SMITH VINCE IL Il dilettante australiano firma l'impresa della vita e, dopo aver eliminato anche Jannik Sinner, trionfa in finale contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA #Tennis #AusOpen #AO2026 #Smith x.com

Sinner, Vagnozzi eliminato dal "One Million 1 Point Slam": il tecnico non affronterà Jannik (già a Melbourne per preparare il torneo) facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.