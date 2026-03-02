Magno Lucy e Pinolo | scelti i nomi dei pinguini nati all' acquario
All'acquario di Genova sono stati scelti i nomi per i tre pinguini nati lo scorso estate nella vasca subantartica. I pulcini, uno Papua e due Magellano, sono stati registrati ufficialmente con i nomi Magno, Lucy e Pinolo. La nascita dei pinguini è stata annunciata dall'acquario, che ha comunicato anche la fase di assegnazione dei nomi.
I tre pulcini di pinguino (uno Papua e due Magellano) nati la scorsa estate nella grande vasca subantartica dell'acquario di Genova hanno finalmente un nome. La scelta è stata frutto di un sondaggio online, che ha riscosso un grande successo: sono stati infatti oltre 16mila gli utenti, che hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
