Fratelli d’Italia rafforza la squadra scelti 36 responsabili dei dipartimenti | i nomi

Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di 36 responsabili dei dipartimenti a livello provinciale, rafforzando la struttura locale del partito. La decisione, comunicata dal presidente provinciale Adriano Barba, mira a consolidare l’organizzazione e migliorare l’efficacia delle attività sul territorio. Di seguito i nomi dei nuovi responsabili nominati, a testimonianza dell’impegno del partito per una presenza più strutturata e coordinata nella provincia.

