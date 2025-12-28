Fratelli d’Italia rafforza la squadra scelti 36 responsabili dei dipartimenti | i nomi

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di 36 responsabili dei dipartimenti a livello provinciale, rafforzando la struttura locale del partito. La decisione, comunicata dal presidente provinciale Adriano Barba, mira a consolidare l’organizzazione e migliorare l’efficacia delle attività sul territorio. Di seguito i nomi dei nuovi responsabili nominati, a testimonianza dell’impegno del partito per una presenza più strutturata e coordinata nella provincia.

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Adriano Barba ha nominato i responsabili dei dipartimenti provinciali del partito. “Dopo la celebrazione del congresso provinciale, l’insediamento del direttivo e i congressi cittadini - si legge in una nota -, prosegue così il percorso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Campania, presentata la lista “Fratelli d’Italia – Meloni per Cirielli”. I nomi di tutti i candidati scelti da FdI per mandare a casa la sinistra

Leggi anche: Lega, via alla fase operativa dei dipartimenti in Sicilia: pronti i primi responsabili regionali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.