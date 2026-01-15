Sempre meno nati | i nomi più scelti In 2630 arrivano e in 2246 lasciano Cesena la ' grande nonna' ha 106 anni
Nel 2025, Cesena registra 471 nuovi nati, in calo rispetto all’anno precedente. La città conta 2.630 arrivi e 2.246 partenze, con una popolazione stabile. La mortalità e il saldo migratorio si mantengono nella media, mentre i nomi scelti per i neonati riflettono le tendenze attuali. La 'grande nonna' di 106 anni rappresenta la continuità di una comunità che si evolve lentamente nel tempo.
Natalità in discesa, mortalità e saldo migratorio nella media. Sono 471 i nuovi nati a Cesena da gennaio a dicembre 2025, 44 in meno rispetto all’anno precedente. Tra i nomi più gettonati dalle famiglie troviamo Tommaso, che conquista posizioni rispetto al 2024 spodestando Leonardo che arretra al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Nonna Elena taglia oggi lo straordinario traguardo dei 106 anni. Festa grande a Bassiano
Leggi anche: Treccani, Sofia e Leonardo i nomi più scelti nel 2025: Maria esce dalla top50 dopo 250 anni
In Puglia ancora meno bimbi nati: l'emergenza denatalità continua. I nomi più diffusi nel 2025 - Nello stesso periodo dell'anno scorso erano esattamente mille in più. quotidianodipuglia.it
In Puglia ancora meno bimbi nati: l'emergenza denatalità continua. I nomi più diffusi nel 2025 - Il calo delle nascite, un'emergenza ormai consolidata, non si arresta. quotidianodipuglia.it
L’obbiettivo primo dichiarato è: meno illegalità e più sicurezza in città. Così sono nati, prima il gruppo L’Insolente anche rappresentato in Facebook e, poi, il comitato Modena Merita di Più! Altro obbiettivo è rendere i cittadini consapevoli e partecipi dei problem facebook
Demografia in Langhe e Roero: meno nati, più anziani. I numeri dell’ASL CN2 fotografano un territorio che cambia x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.