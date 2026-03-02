Magistratura contro riforma | Parodi a Forlì per svelare i veri rischi

Alle 17 di oggi a Forlì, Parodi si presenta per discutere dei rischi legati alla riforma della giustizia, con la magistratura che esprime dubbi e opposizione. L'evento si concentra sulla posizione delle autorità giudiziarie nei confronti della proposta di modifica delle norme, attirando l’attenzione di pubblico e media sulla questione. La discussione si svolge in un clima di tensione e attesa.

Il clima intorno al referendum sulla riforma della giustizia si fa sempre più caldo a Forlì. Oggi, alle 17.30, nel salone comunale di piazza Saffi, il comitato per il No organizza un incontro con Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Il dibattito, intitolato La legge Nordio è vera riforma? I falsi miti e i problemi reali. Giusto dire no, segna un punto di svolta nella mobilitazione che si è moltiplicata nel comprensorio forlivese dopo l’intervento del ministro Carlo Nordio. Mercoledì, due ulteriori confronti tra sostenitori del Sì e del No sono in programma: uno nel municipio di Forlì e l’altro al teatro Dragoni di Meldola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma Giustizia: Colombo ad Arezzo per discutere rischi per autonomia e indipendenza della magistratura.Arezzo nel Dibattito sulla Giustizia: Gherardo Colombo e le Preoccupazioni per la Riforma Arezzo si prepara ad ospitare un confronto di rilievo sul...

Riforma della magistratura tra falsi miti e rischi reali: incontro dell'Anm a Palazzo AlvaroSi terrà mercoledì 4 febbraio, alle ore 16, nella Sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro, in piazza Italia, nel cuore di Reggio Calabria, l’incontro...

