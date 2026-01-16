Presidio davanti alla Capaccioli | trenta lavoratori a rischio

Davanti alla sede della Capaccioli si sono radunati trenta lavoratori in stato di preoccupazione, a seguito della perdita del posto di lavoro. La situazione solleva interrogativi sulle prospettive future e sulla tutela dei diritti dei dipendenti. La loro presenza testimonia la volontà di trovare soluzioni e di avviare un percorso di ripartenza, mantenendo viva l’attenzione su questa delicate situazione occupazionale.

Amarezza, preoccupazione, delusione. E anche desiderio di ripartire, con nuove prospettive occupazionali, a opera dei 30 dipendenti della Capaccioli rimasti senza lavoro. Partecipazione ieri mattina al presidio indetto da Fiom Cgil davanti ai cancelli del polo produttivo di Sinalunga. Tra gli obiettivi, "sollecitare istituzioni, Confindustria e politica per convocare un tavolo urgente per sostenere i lavoratori della Capaccioli in questo momento difficile". L'azienda è sull'orlo della messa in liquidazione, a meno di venti giorni giorni dall'avvio del percorso di composizione negoziata della crisi.

Capaccioli, nuovo presidio. I timori dei quaranta dipendenti - Presidio ieri a Sinalunga dei lavoratori della Capaccioli, azienda attiva nel campo dell'automazione industriale.

