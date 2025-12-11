Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensione

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio ha portato a un presidio davanti alla Prefettura di Genova. Sono state garantite alcune modalità di astensione, con servizi essenziali come il trasporto di persone con disabilità confermati, mentre altre categorie, tra cui igiene ambientale e personale del Ministero della Giustizia, sono esentate dalla partecipazione.

Garantiti al 100% solo i servizi di trasporto delle persone con disabilità. Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, il trasporto aereo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensione

Sciopero Generale 12 dicembre 2025: Cgil contro la legge di bilancio del Governo

Video Sciopero Generale 12 dicembre 2025: Cgil contro la legge di bilancio del Governo Video Sciopero Generale 12 dicembre 2025: Cgil contro la legge di bilancio del Governo

Cerca Video Caricamento del Video...

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

"Contro una legge di bilancio ingiusta", oggi lo sciopero della Cgil - Con questo slogan la Cgil promuove la mobilitazione di oggi, venerdì 12 dicembre, con lo sciopero generale per l'intera giornata di lavoro. rainews.it scrive

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra, stop a trasporti, scuola e sanità: orari e fasce di garanzia - La Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra «ingiusta» e «balorda», come ... Secondo leggo.it