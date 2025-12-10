‘Semi di legalità’ la lotta alle mafie vista in classe

Il progetto ‘Semi di legalità’ di Casalgrande coinvolge studenti e comunità nella lotta contro le mafie, promuovendo la consapevolezza e i valori civici. Con il patrocinio di enti come Avviso Pubblico e Rete Comuni Mafia Free, questa iniziativa si conclude a dicembre, rafforzando l’impegno per una cultura della legalità e della legalità nelle scuole e nel territorio.

Il mese di dicembre, anche quest’anno, segna la conclusione del progetto ‘ Semi di legalità ’ promosso dall’amministrazione di Casalgrande con il patrocinio e sostegno di Avviso Pubblico, Rete Comuni mafia free e Coopselios. Un percorso che nasce per contrastare, sul piano culturale-sociale, ogni forma di penetrazione dell’illegalità e organizzazioni mafiose nella nostra comunità. Dicembre è anche il momento in cui prendono forma i programmi e attività per l’anno successivo in un’ottica di continuità e radicamento sempre più capillare dei valori della legalità. Le protagoniste di questa fase progettuale sono le scuole primarie del territorio con cui il Comune lavora per promuovere l’ educazione civica e coltivare una consapevolezza diffusa sull’importanza del rispetto delle regole-convivenza civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Semi di legalità’, la lotta alle mafie vista in classe

Lotta alla mafia,. Cesenatico protagonista - Oggi la città di Cesenatico tocca con mano l’importanza di contrastare la mafia e di denunciare i movimenti e le situazioni sospette sul territorio. Da ilrestodelcarlino.it