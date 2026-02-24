Detenuto di 23 anni trovato morto nel carcere di Ascoli disposta l’autopsia

Un giovane di 23 anni, proveniente da Campobasso, è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Ascoli Piceno, dove era detenuto. La causa del decesso sembra essere legata a complicazioni di salute, ma è stata disposta un’autopsia per chiarire meglio le circostanze. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità e il personale penitenziario, che ora attendono i risultati delle analisi. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni sul benessere dei detenuti nelle carceri italiane.

Ascoli, 24 febbraio 2026 – Un giovane di 23 anni, originario di Campobasso, è stato trovato senza vita questa mattina all’interno della sua cella nel carcere di Ascoli Piceno, dove si trovava detenuto. L’allarme è scattato durante il consueto giro di controllo mattutino della polizia penitenziaria: il ragazzo non ha risposto ai richiami degli agenti. A quel punto è intervenuto il preposto di reparto che, entrato nella cella situata al primo piano della sezione detenuti comuni, lo ha rinvenuto privo di sensi. I soccorsi e i tentativi di rianimazione. Sono stati immediatamente allertati i sanitari interni alla struttura e il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

