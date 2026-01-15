Macron sfida la Russia e annuncia un nuovo piano di riarmo | Per essere liberi serve essere temuti
Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo piano di rafforzamento militare, sottolineando l’importanza di essere preparati per difendere la libertà. In particolare, ha confermato l’arrivo dei primi contingenti francesi in Groenlandia, con l’intenzione di inviare successivamente mezzi terrestri, aerei e marittimi nell’Artico. Questa strategia mira a rafforzare la presenza francese nella regione e a rispondere alle tensioni con la Russia.
In riferimento alla Groenlandia, poi, il presidente francese ha confermato l'arrivo dei primi contingenti di militari francesi, aggiungendo che nei prossimi giorni Parigi invierà nuovi mezzi di terra, area e marittimi nell'isola dell'Artico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Macron ai soldati: «Siamo sotto tiro della Russia: armiamoci». L’allarme dopo le minacce di Putin e Trump: «Noi liberi solo se temuti»
Leggi anche: L'Europa e il piano di Usa e Russia sull'Ucraina: «La pace può essere raggiunta solo con l'Ue e Kiev». Parigi: «Non può essere una capitolazione»
Guerra Ucraina-Russia, Leopoli colpita con missile Oreshnik. Starmer-Macron-Merz: Escalation inaccettabile.
Macron: «Siamo nel raggio dei russi, è necessario riarmarsi. Groenlandia? Invieremo altre truppe» - «Noi siamo a portata di tiro» della Russia, ha avvertito Emmanuel Macron oggi, parlando davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia. msn.com
Francia, Macron annuncia l'invio di altri mezzi militari in Groenlandia - Un appuntamento annuale, atteso dai vertici politici e militari, sullo sfondo di molteplici crisi geopolitiche ... msn.com
I MACRON WARRIORS SABBIONETA A VENEZIA PER SFIDARE I CAMPIONI D’ITALIA Nella città lagunare va in scena il big match di questa prima parte della stagione. Una sfida ormai diventata un classico: quella tra i Black Lions Venezia e i guerrieri rosso facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.