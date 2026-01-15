Macron sfida la Russia e annuncia un nuovo piano di riarmo | Per essere liberi serve essere temuti

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo piano di rafforzamento militare, sottolineando l’importanza di essere preparati per difendere la libertà. In particolare, ha confermato l’arrivo dei primi contingenti francesi in Groenlandia, con l’intenzione di inviare successivamente mezzi terrestri, aerei e marittimi nell’Artico. Questa strategia mira a rafforzare la presenza francese nella regione e a rispondere alle tensioni con la Russia.

