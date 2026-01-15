Macron ai soldati | Siamo sotto tiro della Russia | armiamoci L’allarme dopo le minacce di Putin e Trump | Noi liberi solo se temuti

Durante il tradizionale discorso alle forze armate a Istres, il presidente Macron ha sottolineato la necessità di rafforzare le capacità militari della Francia, in risposta alle recenti minacce di Putin e alle dichiarazioni di Trump. Macron ha evidenziato che la libertà nazionale dipende dalla capacità di essere rispettati e, quindi, potenti, evidenziando l’importanza di un impegno adeguato per garantire la sicurezza del paese.

Emmanuel Macron ha scelto la base militare di Istres, nel sud della Francia, per il tradizionale discorso di auguri alle forze armate francesi quest'anno dai toni particolarmente bellicosi: «Per rimanere liberi, bisogna essere temuti e per essere temuti bisogna essere potenti. E per essere potenti in questo mondo così brutale, bisogna fare più in fretta e più forte». Macron ha rivendicato i risultati del «decennio di riarmo francese che porta i suoi frutti», sottolineando come Parigi non abbia atteso l'invasione dell'Ucraina per avviare questo processo né per richiamare la necessità di un' autonomia strategica europea.

