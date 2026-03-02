Macron annuncia l’aumento delle testate nucleari | Per essere liberi bisogna essere temuti

Il presidente francese ha annunciato di aver ordinato un incremento delle testate nucleari dell’esercito francese. La decisione riguarda un rafforzamento dell’arsenale atomico del paese, senza specificare i numeri o le modalità operative. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un discorso pubblico, in cui ha affermato che, per mantenere la libertà, bisogna essere temuti.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un significativo rafforzamento dell' arsenale nucleare francese, dichiarando di aver ordinato l'aumento del numero di testate a disposizione della Francia. Contestualmente, Parigi non renderà più pubblico il dato relativo al totale delle testate, rafforzando così la cosiddetta ambiguità strategica. L'annuncio è arrivato nel corso di una visita ufficiale alla base dei sottomarini nucleari di Île Longue, nei pressi di Brest, uno dei pilastri della deterrenza atomica francese. Una scelta simbolica che sottolinea la centralità della componente subacquea nella strategia militare di Parigi. «Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale», ha dichiarato Macron, spiegando che la decisione risponde a un contesto internazionale sempre più instabile.