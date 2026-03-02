Macelleria Claudio tra qualità e innovazione

La macelleria Claudio è conosciuta per la qualità delle sue carni e per aver introdotto innovazioni nel settore. Si trova in una zona di produzione che si estende tra le colline delle Langhe e i mercati di Palermo, attraversando anche le aree della Costiera Amalfitana. La sua presenza si fa notare tra le botteghe tradizionali e le attività più moderne.

C’è un filo invisibile che lega i terrazzamenti della Costiera Amalfitana alle colline dorate delle Langhe, passando per i mercati vibranti di Palermo e le antiche botteghe emiliane. È un filo fatto di profumi, di gesti tramandati e di quella straordinaria capacità nostrana di trasformare materie prime umili in capolavori assoluti, che hanno contribuito a rendere il cibo italiano patrimonio dell’UNESCO. Ne sanno qualcosa in Toscana, a Massa per la precisione, in Via Fratelli Rosselli 68. «Sono 40 anni che puntiamo sulla qualità, sulle materie prime dei nostri fornitori locali, sulla rivisitazione di piatti esteri ma a modo nostro. Mi piace tanto viaggiare e rubo con gli occhi, ma Massa è pur sempre la mia città, e il mio pollo al curry è buonissimo». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Macelleria Claudio tra qualità e innovazione La macelleria Bavosi. Una storia lunga 40 anni: “Lavoro, qualità, territorio”Pesaro, 7 gennaio 2026 – In tanti hanno partecipato lunedì pomeriggio nei locali della Macelleria Bavosi di strada Pantano 63/1 alla festa per i 40... Innovazione, sostenibilità e qualità alimentare nella 117ª edizione di FieragricolaÈ in programma a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio la 117ª edizione di Fieragricola.