Innovazione sostenibilità e qualità alimentare nella 117ª edizione di Fieragricola

La 117ª edizione di Fieragricola si terrà a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio, offrendo un'importante piattaforma dedicata a innovazione, sostenibilità e qualità nel settore agricolo. Con 816 espositori e un ricco calendario di convegni e workshop, la manifestazione rappresenta un’occasione di confronto e aggiornamento per professionisti e aziende. Un evento che conferma l’impegno nel promuovere pratiche agricole avanzate e responsabili.

È in programma a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio la 117ª edizione di Fieragricola. La manifestazione si presenta con numeri imponenti che vedono il coinvolgimento di 816 espositori, la partecipazione dei top brand del settore e un programma fittissimo di 136 convegni e workshop distribuiti in 11.🔗 Leggi su Veronasera.it Fieragricola 2026 accelera sul futuro: a Veronafiere sarà l'edizione della "Full Innovation"Fieragricola 2026 si prepara a essere un’edizione all’insegna dell’innovazione, con un focus speciale sulla Leggi anche: Sport, innovazione e sostenibilità: alla Sapienza la presentazione del primo Report di Sostenibilità della Federazione Italiana Triathlon Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Gruppo Gimoka a Marca 2026: innovazione, sostenibilità e nuove soluzioni; Comunicazione Italiana; AB MAURI, innovazione e qualità a SIGEP 2026; Demo Days Colture a Foglia e Brassicacee 2026: innovazione, sostenibilità e performance. Innovazione e sostenibilità: l’agricoltura piemontese del futuro con Food Metaverse PlatformIl progetto vuole spingere le aziende verso una gestione più efficace degli impianti di irrigazione e migliorare la qualità delle produzioni ... cuneodice.it Medicina di laboratorio: si punta su innovazione tecnologica e sostenibilitàSi rinnova il consiglio direttivo della società scientifica SIBioC. Intervista alla presidente Sabrina Buoro sugli obiettivi per i prossimi due anni ... repubblica.it Innovazione e sostenibilità in olivicoltura: convegno a Palombara Sabina Leggi la notizia cliccando sul link nel primo commento - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.